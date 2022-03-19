Українські військові за добу знищили щонайменше 12 повітряних цілей окупантів

Українська авіація продовжує завдавати ударів російським окупантам.

За минулу добу українські військові знищили щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Вчора, 18 березня, протиповітряна оборона знищила 2 літаки, 3 вертольоти, 3 БпЛА та 4 крилаті ракети.

"Повітряні сили Збройних сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухотних військ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 березня українські військові знищили 14 повітряних цілей окупантів: сім ворожих літаків, один вертоліт, три БпЛА та три крилаті ракети.

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