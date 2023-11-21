Українські військові за допомогою дронів підбили два броньованих ворожих тягачі (відео)

У Сухопутних силах зазначили, що це результат роботи 3 окремої танкової бригади.

Сили оборони України виявили ворожі броньовані тягачі та за допомогою дронів завдали по них ударів. Крім того, воїни ЗСУ знищили "Гвоздиками" ворожу гармату. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України.

На відео можна побачити, як українські військові виявили кілька одиниць броньованої техніки росіян і вдарили по ній. Техніка окупантів була знищена або пошкоджена.

Також ЗСУ скинули вибухівку з дронів на піхоту противника.

У Сухопутних силах зазначили, що це результат роботи 3 окремої танкової бригади.

Гаубиці та дрони Залізної бригади — пекельний для ворога тандем Самохідні гаубиці та дрони Залізної бригади давно стали пекельним для ворога тандемом. Чергові епізоди починаються зі знищення нашими «Гвоздиками» ворожої гармати. Таку жирну ціль нещодавно знайшли бійці батареї управління і артилерійської розвідки. Причому цей підрозділ не лише корегує артилерію, а й власними силами трощить окупантів. Бойові «мавіки» скидають на голови рашистів кумулятивні заряди (для техніки), гранати та іншу вибухівку. Загарбникам — горіти! Опубліковано 3 окрема танкова Залізна бригада Понеділок, 20 листопада 2023 р.

"Самохідні гаубиці та дрони Залізної бригади давно стали пекельним для ворога тандемом. Чергові епізоди починаються зі знищення нашими "Гвоздиками" ворожої гармати. Таку жирну ціль нещодавно знайшли бійці батареї управління і артилерійської розвідки. Причому цей підрозділ не лише корегує артилерію, а й власними силами трощить окупантів. Бойові "мавіки" скидають на голови рашистів кумулятивні заряди (для техніки), гранати та іншу вибухівку. Загарбникам – горіти!" – йдеться у дописі під відео.

Нагадаємо, у ЗСУ показали, як окупанти "рятують" своїх товаришів після ударів Сил оборони. Очікувано, що російські військові просто тікають, щоб самим вижити.