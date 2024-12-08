Українські військові зачистили один з кварталів міста Часів Яр

Українські військові зачистили один із кварталів міста Часів Яр у Донецькій області, ситуація на цьому напрямку залишається дуже складною.

Про це розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади ім. Короля Данила Андрій Полухін у етері"Суспільного".

"На цей момент одна з успішних операцій - це зачистка одного з кварталів міста Часів Яр від ворожої піхотної групи, котрій вдалося проти через Канал і закріпитися в одній з руїн. Наші хлопці зайшли на територію і зачистили декілька будівель", - розповів він.

Полухін повідомив, що суттєвих змін у тактиці ворога немає, бої тривають у межах міської зони, а ситуація в місті залишається складною.

Військовий пояснив, що противник намагається штурмувати позиції українських захисників у районі міста Часів Яр. Ворожі сили також намагаються обходити ці позиції, використовуючи невеликі піхотні групи, які діють як диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ). Ці групи прагнуть зав'язати бій у тилу, за спинами українських оборонців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що ситуація в Часовому Ярі складна, але там досі залишаються люди.

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