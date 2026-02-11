- Дата публікації
Українські військові зачистили від окупантів населений пункт на важливій ділянці фронту
33 ОШП далі проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії.
Українські Сили оборони зачистили від російських військ село Косівцеве у Запорізькій області.
Про це повідомили у прессслужбі 33-го окремого штурмового полку.
Зазначається, що 33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку.
«У межах операції с. Косівцеве вичищено від російських окупантів. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.
Ситуація на фронті
У Генштабі наголосили, що на Олександрівському напрямку армія РФ здійснила дві атаки - у бік Іванівки та Зеленого Гаю.
Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ запобігли спробі ворога прорватися в Запорізькій області. Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському.