Українські військові зачистили від окупантів населений пункт на важливій ділянці фронту

ЗСУ. / © Associated Press

Українські Сили оборони зачистили від російських військ село Косівцеве у Запорізькій області.

Про це повідомили у прессслужбі 33-го окремого штурмового полку.

Зазначається, що 33-й ОШП проводить пошукові-ударні та контрдиверсійні дії на визначеному напрямку.

«У межах операції с. Косівцеве вичищено від російських окупантів. Населений пункт перебуває під повним контролем Сил оборони України», — йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

У Генштабі наголосили, що на Олексан д рівському напрямку армія РФ здійснила дві атаки - у бік Іванівки та Зеленого Гаю.

Косівцеве розташоване на Олександрівському напрямку. Фото: Генштаб.

Нагадаємо, аналітики DeepState повідомили, що ЗСУ запобігли спробі ворога прорватися в Запорізькій області. Ліквідовано проникнення противника у Приморському та Лук’янівському.