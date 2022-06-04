Українські військові захопили БМД-4м окупантів, які скоювали звірства в Київській області (фото)

Українські військові з 24-ї ОМБр імені короля Данила підбили та взяли як трофей ворожу бойову машину десанту в Луганській області. Техніка належить підрозділу окупантів, який скоював звірства в Київській області.
Після невеличкого ремонту російська техніка виконуватиме бойові завдання, "а ось її екіпажу не допоможе вже нічого".
Про це повідомили в 24-й бригаді.
"31 окрема десантно-штурмова бригада – саме цей підрозділ окупантів вчиняв свої звірства на Київщині на початку повномасштабного вторгнення рф на територію України. Після "гідної зустрічі" на півночі нашої державиця орда приїхала на Луганщину", – зазначається в повідомленні.
Бійці також виклали фото із трофейної БМД-4м згаданого вище підрозділу, яку нещодавно українські піхотинці підбили в їхній смузі відповідальності.
Нагадаємо, ЗСУ та прикордонними знищили техніку окупантів у Луганській області та зняли це на відео.