Українські військові захопили російські БТРи та гармату МСТА-Б, якими тепер знищуватимуть окупантів

Українські військові захопили російські БТРи та гармату МСТА-Б, якими тепер знищуватимуть окупантів

У ЗСУ кажуть, що полювання за особливими та цінними трофеями триває.

Українські захисники 9 березня захопили гармату МСТА-Б та декілька БТРів.

Про це повідомляє Командування ССО ЗСУ.

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"Кілька одиниць ворожої техніки захопила група ССО України під час виконання спеціальних завдань. Зокрема мова йде про гармату МСТА-Б та декілька БТР", — йдеться в повідомленні.

Відтепер, за словами військових, "трофеї" будуть "прекрасно справлятись із завданням зі знищення російських окупантів".

У Командуванні Сил спеціальних операцій зазначили, що полювання за особливими та цінними трофеями триває.

Нагадаємо, ЗСУ припинили спроби окупантів прорвати їхню оборону на одному з напрямків. В результаті до Жириновського і Кобзона відправилися півсотні окупантів.

Слід зазначити, що від моменту російського вторгнення в Україну окупанти зазнали шалених втрат. Станом на 9 квітня ця цифра скаладає 19 100 осіб.

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