Українські військові "закобзонили" понад 30 ворожих солдатів та знищили запаса палива у Голій Пристані

Зокрема, з них - по опорних пунктах, чотири по системах протиповітряної оборони та два по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.

Про це пише оперативне командування «Південь».

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.

Підтверджені втрати ворога складають 32 росіяни, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гармати-гаубиці, 6 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.

Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч проти неділі в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів.

Ситуація поблизу Херсона

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що російські військові можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію окупантів.

Своєю чергою очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко певен, що зробити такий "трюк" росіянам не вдасться.

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