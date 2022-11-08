Українські військові "закобзонили" понад 30 ворожих солдатів та знищили запаса палива у Голій Пристані

Українською авіацією ворогу завдано 8 ударів.
Зокрема, з них - по опорних пунктах, чотири по системах протиповітряної оборони та два по скупченню ворожої техніки в Бериславському, Баштанському та Херсонському районах.
Про це пише оперативне командування «Південь».
Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано понад 180 вогневих завдань.
Підтверджені втрати ворога складають 32 росіяни, зенітно-ракетний комплекс «Стріла», танк, дві гармати-гаубиці, 6 одиниць автобронетехніки та склад боєприпасів в Бериславському районі.
Противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч проти неділі в Голій Пристані було знищено суттєві запаси палива окупантів.
Ситуація поблизу Херсона
Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк попередила, що російські військові можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію окупантів.
Своєю чергою очільник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко певен, що зробити такий "трюк" росіянам не вдасться.
Читайте також:
- ЗСУ завдали ударів по восьми районах зосередження живої сили та військової техніки ворога – Генштаб
- Чому виникають проблеми на Донецькому напрямку: експерт пояснив
- "Стоїть трупний сморід" – у росіян величезні втрати на Авдіївському напрямку