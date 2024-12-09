Українські військові закріпилися на звільнених позиціях біля Харкова, ворог зазнає втрат

Лінія фронту поблизу села Глибоке на Харківщині залишається найменш віддаленою від Харкова. Українські військові не лише вибили супротивника з його позицій, але й успішно закріпилися на нових рубежах.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ 9 грудня розповів командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

За його словами, ще у травні цього року російські окупаційні війська намагалися просунутися до рубежів Харкова, але Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію.

“Були проведені контрзаходи, щоб вибити ворога зі зручних для нього позицій. Лінія зіткнення зупинилася на ділянках, де супротивник із травня намагається прорвати оборону. Попри застосування комбінованої тактики — штурми з броньованою і легкоброньованою технікою, масовані атаки з використанням маневрової техніки — ворог не досяг успіху. Сили оборони за цей час якісно укріпили лінії оборони, а спільні дії бригади “Харків”, батальйону “Ахіллес” та 92-ї штурмової бригади дозволили вибити окупантів із їхніх позицій”, — розповів Федоренко.

Він наголосив, що українським військовим вдалося не лише вибити супротивника, але й закріпитися на зайнятих рубежах, відбиваючи спроби ворога повернути втрачені позиції.

“На цих позиціях противник мав добре підготовлені інженерно-фрикційні споруди, але ми змогли закріпитися. Його спроби штурмувати, використовуючи бронетехніку, не дали результату. Значну частину штурмової піхоти знищили на підходах до наших позицій”, — додав він.

Федоренко також зазначив, що вздовж державного кордону ворог активно використовує диверсійно-розвідувальні групи, намагаючись знайти слабкі місця в українській обороні.

“На мою думку, в найближчій перспективі противнику не вдасться досягти жодних тактичних успіхів. Ба більше, у них є серйозні проблеми з дисципліною: бронегрупи і піхота відмовляються виконувати бойові завдання. Для цього в тилу з’явилися підрозділи, як-от “Ахмат”, які фізично карають за відмову. Фактично, відмова виконувати накази карається розстрілом”, — пояснив командир батальйону.

Він також додав, що окупанти постійно шукають додаткові резерви та ресурси для підтримки бойових дій, але це не дозволяє їм досягти відчутного прогресу.

Нагадаємо, що росіяни створюють плацдарм на Харківщині для майбутніх наступальних дій. Окупанти створюють передумови для масштабного наступу, очікуючи промерзання землі.