Українські військові затрофеїли новий безпілотник росіян (фото)

Українські захисники затрофеїли новітній російський безпілотник, який раніше не потрапляв до рук українських захисників.

Бійці тероборони на Харківщині під час "розвідувального рейду" затрофеїли новітній російський безпілотник "Гранат-4".

Про це 8 листопада повідомила Харківська окрема бригада територіальної оборони.

"Наші бійці під час розвідувального рейду затрофеїли новітній російський безпілотник! Клас об'єкта — СЗЗЧБ, тобто "Сам зліпив з чого було", - жартують тероборонці.

Бійці кажуть, що мікросхеми для дрона, судячи з усього, витягнули з різнойменних іноземних електроприладів. Принаймні на це вказує їх маркування. Якість кріплення та ергономічність конструкції теж не надто якісні.

"Пекельна машинка потрапила до рук тероборонівців, адже навіть не змогла долетіти до наших позицій і впала в сірій зоні. Проте, той факт, що вона не вибухнула одразу в руках російського Кулібіна — вже чудо", — кажуть українські захисники.

Слід зазначити, що це, найімовірніше, перший відомий випадок, коли такий безпілотник потрапив до рук українських захисників.

Нагадаємо, українські бійці за допомогою стрілецької зброї знищили іранський дрон-камікадзе Shahed-136, які росіяни перейменували в "Герань".

Раніше ЗСУ на Херсонщині підбили російський танк, на який окупанти причепили як "додаткову броню" викрадені каналізаційні люки.

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