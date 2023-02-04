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Українські військові "затрофеїли" один із найсучасніших російських комплексів-розвідників "Леєр-3"

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські військові "затрофеїли" один із найсучасніших російських комплексів-розвідників "Леєр-3"

ФОТО: Олександр Ковленко/Telegram

Ці комплекси РЕБ виготовлялися у Росії в обмеженій кількості. 

Українські військові "затрофеїли" комплекс радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки РФ РБ-341В "Леєр-3", який вважається одним із найсучасніших у російській армії.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

За його словами, ці комплекси РЕБ виготовлялися у Росії в обмеженій кількості. 

"Інформації про захоплення ЗСУ саме цієї модифікації РЕБ протягом всієї повномасштабної війни не надходило, а на сторінках шановного Oryx з "Леєров" значиться тільки знищений у Миколаївській області "Леер-2". Це до слова про те, що багато втраченої техніки російськими військами не враховано", - зазначив експерт.

Нагадаємо, українські військові знищили техніку російських окупантів у Луганській області та зняли це на відео. Як це було - дивіться ТУТ.

Також додамо, українські військові на півдні збили російських розвідувально-ударний безпілотник "Форпост" вартістю 7 млн дол.

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Дата публікації
Перегляди
1127
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