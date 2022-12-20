Українські військові завдали нищівних ударів по позиціях окупантів: з'явилися деталі

Російські окупанти продовжують зазнавати втрат. Підтверджено ураження пункту постійної дислокації противника 18 грудня в районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області, що неподалік незаконно анексованого українського Криму.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 20 грудня.

В Генштабі додали, що інформація щодо загиблих та поранених окупантів біля Чаплинки уточнюється.

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Крім того, у зведенні йдеться, що українська авіація за добу, 19 грудня, завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони минулої доби було збито два ворожих гелікоптери.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, у різних районах Мелітополя у ніч проти 20 грудня було чутно два гучні вибухи.

"Напевно, орки перевіряють готовність новорічних салютів. А ми перевіряємо, що не так у русні", - іронічно написав мер Іван Федоров.

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