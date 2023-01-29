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Українські військові завдали удару по скупченню окупантів у тимчасово окупованому Іловайську

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Українські військові завдали удару по скупченню окупантів у тимчасово окупованому Іловайську

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

У ніч проти 29 січня 2023 року українські військові удари по вокзалу у тимчасово окупованому Іловайську.

Це відбувалося у той момент, коли окупанти розвантажували свою техніку.

Про це інформує офіцер ЗСУ Анатолій Штефан у повідомленні у Telegram-каналі.

Російські загарбники повідомили, що ЗСУ обстріляли залізничний вокзал, де перебували їхні військові, використавши РСЗВ. Нині нібито відомо про сім ракет.

"Ні на мить ми не забуваємо про дострокову демобілізацію упирєй. Уточнюємо кількість та якісну характеристику", - іронічно прокоментував інформацію український військовий Штефан.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що у ніч проти суботи, 8 жовтня, в окупованому Іловайську Донецької області сталися вибухи на залізничному вузлі. Загорілися цистерни та вантажний склад.

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Дата публікації
Перегляди
136
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