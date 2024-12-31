Українські військові зайняли село на Курщині, де воювали військові з КНДР: подробиці

ЗСУ зайняли на Курщині населений пункт. Цю операцію виконали рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", – йдеться в повідомленні.

За даними командування, разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.

ЗСУ зайняли один з населених пунктів у Курській області

Нагадаємо, солдати КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, не змінять ситуацію на полі бою через їх слабку ефективність.

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