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Українські військові зайняли село на Курщині, де воювали військові з КНДР: подробиці

Українські військові зайняли село на Курщині, де воювали військові з КНДР: подробиці

ЗСУ на фронті / Фото Генштаб

Наші бійці продовжують виконувати поставлене завдання.

ЗСУ зайняли на Курщині населений пункт. Цю операцію виконали рейнджери 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України.

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

"Цьому передувала робота нашої артилерії. Згодом на землі воїни ССО зайшли до села, відбили та зачистили його в рамках проведення спеціальних дій в цьому районі", – йдеться в повідомленні.

За даними командування, разом із російськими військовими, село тримали також війська Північної Кореї.

ЗСУ зайняли один з населених пунктів у Курській області

ЗСУ зайняли один з населених пунктів у Курській області

Нагадаємо, солдати КНДР, які воюють на стороні Росії проти України, не змінять ситуацію на полі бою через їх слабку ефективність.

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