Українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області - Маляр

За словами Маляр, за село досі тривають бої.
Воїни 47 бригади увійшли до Роботиного Запорізької області, за яке тривалий час йшли і досі йдуть бої.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 22 серпня.
"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії", - йдеться у її дописі.
Вона наголосила, за село досі тривають бої.
Чи перебуває населений пункт повністю під контролем України - поки невідомо.
Нагадаємо, вранці 22 серпня у Генеральному штабі повідомляли, що українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті.
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