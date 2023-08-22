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Українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області - Маляр

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Українські військові зайшли до Роботиного Запорізької області - Маляр

Український військовий у Роботиному Запорізької області / Фото: Ганна Маляр / Facebook

За словами Маляр, за село досі тривають бої.

Воїни 47 бригади увійшли до Роботиного Запорізької області, за яке тривалий час йшли і досі йдуть бої.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у вівторок, 22 серпня.

"Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії", - йдеться у її дописі.

Вона наголосила, за село досі тривають бої.

Чи перебуває населений пункт повністю під контролем України - поки невідомо. 

Роботине Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap / ©
Роботине Запорізької області на мапі. ФОТО: Deepstatemap

Нагадаємо, вранці 22 серпня у Генеральному штабі повідомляли, що українські війська мали успіх у напрямку Роботиного на південному фронті.

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Дата публікації
Перегляди
3778
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