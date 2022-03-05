Українські військові збили чотири гвинтокрили окупантів у Миколаївській області: фото

Один з морпіхів збив одразу 3 ворожі одиниці.

Українські військові у Миколаївській області збили чотири гвинтокрили окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Щойно, на Миколаївщині, морські піхотинці разом з побратимами з Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” збили чотири гвинтокрили противника, при цьому, один з морпіхів збив одразу 3 одиниці. Справжній приклад професіоналізму, мужності та героїзму! І це ще один впевнений крок до перемоги!", - наголосив командувач ВМС ЗС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа.