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Українські військові збили на Запоріжжі два ворожі гелікоптери та "закобзонили" понад 50 окупантів

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Українські військові збили на Запоріжжі два ворожі гелікоптери та "закобзонили" понад 50 окупантів

Фото: Associated Press

Українські військові в районі населеного пункту Дніпровка на Запоріжжі знищили ворожий гелікоптер Мі-8. 

Українські сили оборони збили на Запоріжжі ворожий гелікоптер Мі-8. А в районі міста Енергодар уразили пункт управління ворога - загинуло понад 50 окупантіів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як стало відомо, за поточну добу українські військові знищили на Запоріжжі гелікоптер Мі-8, а також Ка-52. Крім того, на “концерт” до Кобзона відправилися понад 50 окупантів, ще 40 отримали поранення.

“В результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено 2 танки та 4 вантажівки. Українська авіація протягом поточної доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога”, - розповіли в Генштабі ЗСУ.

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 інші важливі військові об’єкти противника.

Успіхи українських військових на фронті

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорськ, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Соледар і Яковлівка на Донеччині.

Ще на півдні українські військові "закобзонили" 32 окупанта та знищили три склади з боєприпасами.

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Дата публікації
Перегляди
1712
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