Українські військові збили один із найдорожчих дронів росіян "Форпост" над Чорним морем

Упродовж дня, 1 квітня 2024 року, воїни зенітної ракетної Одеської бригади знищили російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост".

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України у Telegram.

Російський дрон "Форпост" знищений в акваторії Чорного моря.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини" зазначив, що "Форпост" є одним з найдорожчих безпілотників ворога. Вартість такого дрону становить близько 7 млн доларів.

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Євлаш уточнив, що безпілотник може нести різне бойове навантаження і протягом тривалого часу виконувати бойові завдання вздовж лінії зіткнення.

Дрон є аналогом Bayraktar, оскільки він досить великий, може вести розвідку та нести дві ракети або інше озброєння для знищення наземних цілей.

Нагадаємо, окупаційна армія Росії систематично атакує Київ ударними дронами та ракетами різних типів і модифікацій. Лише від початку цього року в напрямку столиці ворог застосував близько 187 засобів ураження.

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