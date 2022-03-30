Українські військові збили одну із крилатих ракет, що летіла у бік Хмельниччини

Українські військові збили одну із крилатих ракет, що летіла у бік Хмельниччини

Ракету вдалося збити ракетою класу "повітря-повітря".

У ніч проти середи, 30 березня, українські військові збили одну із крилатих ракет окупанта країни-агресорки, що летіла у бік Хмельницької області.

Про це повідомило повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.

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Зазначається, що роійська ракета летіла у бік об'єкта цивільної інфраструктури Хмельницької області. Її вдалося збити ракетою класу "повітря-повітря" з українського винищувача.

"З кожним днем, від початку повномасштабної війни, Повітряні Сили та інші підрозділи Сил оборони збивають дедалі більше ракет рашистів, використовуючи усе наявне озброєння, зокрема переносні зенітні ракетні комплеки", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 березня армія Російської Федерації завдала трьох ракетних ударів по Хмельницькому. Це перший обстріл міста від початку російської війни в Україні, 24 лютого. Окупанти РФ варили по промислових об'єктах області. Інформація щодо постраждалих перевіряється.

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