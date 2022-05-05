Українські військові збили російську крилату ракету над Сумщиною

Українська ППО 5 травня збила крилату ракету над Сумською областю, яку запустили окупанти.
Російські військові продовжують запускати ракети по території України. Одну з ворожих крилатих ракет збили українські захисники над Роменським районом Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації - керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Сьогодні, 5 травня, наші хлопці збили російську ворожу крилату ракету над Роменським районом! Сумщина - північний форпост України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, скільки ще окупанти зможуть бомбити Україну.
Раніше Арестович пояснив масовані ракетні удари російських окупантів.
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