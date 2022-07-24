Українські військові збили всі ракети, які окупанти випустили по Хмельниччині - командування повітряних сил ЗСУ

Протиповітряна оборона ЗСУ 24 липня збила всі російські ракети, які ворог випустив у напрямку Хмельницької області. Ракети окупанти запускали з акваторії Чорного моря.

Росіяни сьогодні, 24 липня, випустили у напрямку Хмельниччини чотири крилаті ракети типу “Калібр”. Всі ворожі снаряди знищено протиповітряною обороною повітряного командування “Південь”.

Про це повідомили в пресслужбі командування повітряних сил ЗСУ.

“Протягом доби ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни. Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів”, - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурми ворога на Краматорському напрямку.

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