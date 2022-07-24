Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові збили всі ракети, які окупанти випустили по Хмельниччині - командування повітряних сил ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
21к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові збили всі ракети, які окупанти випустили по Хмельниччині - командування повітряних сил ЗСУ

Фото: Associated Press

Протиповітряна оборона ЗСУ 24 липня збила всі російські ракети, які ворог випустив у напрямку Хмельницької області. Ракети окупанти запускали з акваторії Чорного моря.

Росіяни сьогодні, 24 липня, випустили у напрямку Хмельниччини чотири крилаті ракети типу “Калібр”. Всі ворожі снаряди знищено протиповітряною обороною повітряного командування “Південь”.

Про це повідомили в пресслужбі командування повітряних сил ЗСУ.

“Протягом доби ударна авіація Повітряних сил завдала до десяти групових авіаударів по ворожих військах на півдні та сході країни. Уражено три взводні опорні пункти, скупчення бойової броньованої техніки та живу силу російських окупантів”, - наголосили в командуванні.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурми ворога на Краматорському напрямку.

Читайте також:

29 гривень за долар уже більше не буде! Тимофій Милованов у ТСН

29 гривень за долар уже більше не буде! Тимофій Милованов у ТСН
Наступна публікація