Українські військові здивовані: країни Перської затоки витрачають кілька ракет Patriot на одну ціль — The Times

Українські військові, які працюють у країнах Перської затоки як радники з протиповітряної оборони, були здивовані підходом місцевих сил до перехоплення повітряних цілей.

Про це повідомляє The Times.

За словами українських офіцерів, у регіоні нерідко застосовують одразу кілька ракет Patriot для знищення однієї цілі — навіть якщо йдеться про відносно дешеві дрони.

Водночас українські сили ППО, які мають великий досвід війни з Росією, зазвичай використовують значно менше ресурсів. Зокрема, для знищення російських балістичних ракет часто достатньо однієї-двох ракет.

“Мене шокувало, що вони можуть витрачати до восьми ракет Patriot на одну ціль”, — зазначив один із українських військових у коментарі виданню.

Експерти пояснюють, що така різниця у підходах пов’язана з досвідом. Україна змушена діяти максимально ефективно через обмежені ресурси та постійну загрозу масованих атак.

Натомість у країнах Перської затоки системи часто працюють в автоматичному режимі, а розрахунки можуть не втручатися вручну, що призводить до перевитрати дорогих боєприпасів.

Українські військові наголошують, що правильне управління ППО дозволяє не лише підвищити ефективність перехоплення, а й суттєво зменшити витрати — що є критично важливим у сучасній війні.

Раніше йшлося про те, як допомога Києва у конфлікті на Близькому Сході вплине на США. На думку аналітиків, внесок України у боротьбу з іранськими дронами у Перській затоці може знайти відгук у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ймовірно, такий крок покаже американцям, що в України насправді більше «карт» для впливу на Росію. Таку думку висловив заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді, додавши, що підхід Трампа навряд чи докорінно зміниться.