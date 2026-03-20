ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
533
Час на прочитання
2 хв

Українські військові здивовані: країни Перської затоки витрачають кілька ракет Patriot на одну ціль — The Times

Українські фахівці з протиповітряної оборони були вражені тим, як у країнах Перської затоки збивають повітряні цілі — там можуть запускати одразу кілька дорогих ракет Patriot по одному об’єкту.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Patriot / © Clash Report в мережі Х

Українські військові, які працюють у країнах Перської затоки як радники з протиповітряної оборони, були здивовані підходом місцевих сил до перехоплення повітряних цілей.

Про це повідомляє The Times.

За словами українських офіцерів, у регіоні нерідко застосовують одразу кілька ракет Patriot для знищення однієї цілі — навіть якщо йдеться про відносно дешеві дрони.

Водночас українські сили ППО, які мають великий досвід війни з Росією, зазвичай використовують значно менше ресурсів. Зокрема, для знищення російських балістичних ракет часто достатньо однієї-двох ракет.

“Мене шокувало, що вони можуть витрачати до восьми ракет Patriot на одну ціль”, — зазначив один із українських військових у коментарі виданню.

Експерти пояснюють, що така різниця у підходах пов’язана з досвідом. Україна змушена діяти максимально ефективно через обмежені ресурси та постійну загрозу масованих атак.

Натомість у країнах Перської затоки системи часто працюють в автоматичному режимі, а розрахунки можуть не втручатися вручну, що призводить до перевитрати дорогих боєприпасів.

Українські військові наголошують, що правильне управління ППО дозволяє не лише підвищити ефективність перехоплення, а й суттєво зменшити витрати — що є критично важливим у сучасній війні.

Раніше йшлося про те, як допомога Києва у конфлікті на Близькому Сході вплине на США. На думку аналітиків, внесок України у боротьбу з іранськими дронами у Перській затоці може знайти відгук у президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Ймовірно, такий крок покаже американцям, що в України насправді більше «карт» для впливу на Росію. Таку думку висловив заступник директора Програми з питань Росії Фонду захисту демократій Джон Гарді, додавши, що підхід Трампа навряд чи докорінно зміниться.

Дата публікації
Кількість переглядів
533
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie