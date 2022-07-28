Українські військові зі "Стугни" знищили ворожу техніку на рекордній відстані

Захисники України продовжують знищувати окупантів. Цього разу вони ліквідували з українського протитанкового комплекса “Стугна” ворожу техніку на відстані в 5,3 кілометра.

Про це повідомили в пресслужбі десантно-штурмових військ України.

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Як повідомляється, воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищують окупантів та їхню військову техніку.

“На рахунку їхнього підрозділу – 29 одиниць підбитої російської бронетехніки, з них – 17 танків, решта БМП, БМД та БТРи. А максимальне ураження цілі у протитанкістів було здійснено на відстані 5,3 кілометри, що значно перевищує ефективну максимальну дальність стрільби ПТРК”. - наголосили в пресслужбі ДШВ.

Там також додали, що наші військові змогли нанести такий влучний удар завдяки своєму професіоналізму вмілій роботі зі “Стугною”.

Нагадаємо, що у Рівненській області 32-річний чоловік жорсоко побив військового, який вручав йому повістку.

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