Українські військові зі "Стугни" знищили ворожу техніку на рекордній відстані

Українські військові завдяки противотанковому ракетному комплексу розбили техніку окупантів на відстані понад п’ять кілометрів.
Захисники України продовжують знищувати окупантів. Цього разу вони ліквідували з українського протитанкового комплекса “Стугна” ворожу техніку на відстані в 5,3 кілометра.
Про це повідомили в пресслужбі десантно-штурмових військ України.
Як повідомляється, воїни 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищують окупантів та їхню військову техніку.
“На рахунку їхнього підрозділу – 29 одиниць підбитої російської бронетехніки, з них – 17 танків, решта БМП, БМД та БТРи. А максимальне ураження цілі у протитанкістів було здійснено на відстані 5,3 кілометри, що значно перевищує ефективну максимальну дальність стрільби ПТРК”. - наголосили в пресслужбі ДШВ.
Там також додали, що наші військові змогли нанести такий влучний удар завдяки своєму професіоналізму вмілій роботі зі “Стугною”.
Нагадаємо, що у Рівненській області 32-річний чоловік жорсоко побив військового, який вручав йому повістку.
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