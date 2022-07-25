Українські військові зменшили вороже військо на 66 росіян та п’ять танків

Ракетно-артилерійськими підрозділами українських військ виконано близько 190 вогневих завдань.
Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.
Загальний результат за бойовий день свідчить, що вороже військо зменшено на 66 росіян, 5 танків, 2 самохідні гаубиці «Гвоздика», протитанковий ракетний комплекс “Фагот”, 3 одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки.
Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами.
Остаточні втрати ворога - уточнюються.
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