Українські військові зменшили вороже військо на 66 росіян та п’ять танків

Про це інформує оперативне командування «Південь» у соціальних мережах.

Загальний результат за бойовий день свідчить, що вороже військо зменшено на 66 росіян, 5 танків, 2 самохідні гаубиці «Гвоздика», протитанковий ракетний комплекс “Фагот”, 3 одиниці броньованої та 9 автомобільної техніки.

Також знищений командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення нацгвардії рашистів та 2 склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога - уточнюються.

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