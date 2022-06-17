Українські військові змусили окупантів залишити село на Харківщині - Генштаб ЗСУ

Підрозділи Сил оборони України змусили армію РФ залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області.

ЗСУ вдалося звільнити від російських окупантів село Дмитрівка на Ізюмщині.

Про це 17 червня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"Підрозділи Сил оборони України змусили армію РФ залишити населений пункт Дмитрівка Ізюмського району Харківської області", - йдеться у повідомленні.

На Слов’янському напрямку основні зусилля противник зосереджує на продовженні наступу у напрямку міста Слов’янськ, бої тривають. Поблизу Краснопілля намагався вести розвідку боєм, успіху не мав, відступив", - йдеться у повідомленні.

Ворог здійснював систематичні артилерійські обстріли в районах населених пунктів Дібрівне, Пашкове, Грушуваха, Курулька, Велика Комишуваха.

На Лиманському напрямку активних дій ворог не вів. Обстрілював позиції наших підрозділів із артилерії.

Нагадаємо, що командири та офіцери РФ, які повномаштабно вторглися до України, тікають з поля бою. Офіцери-окупанти складають зброю та залишають свій особовий склад напризволяще.