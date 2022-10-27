Українські військові знищили 19 ворожих дронів-камікадзе за дві години: подробиці

Про це інформують Повітряні Сили ЗС України у повідомленні у Telegram-каналі.

Так, із 22.00 по 24.00 год 26 жовтня, було випущено понад два десятки «Shahed-136».

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два «Shahed-136» знищили інші підрозділи Сил оборони України.

П’ятнадцять «шахедів» знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами.

«Дякуємо союзникам!», - йдеться у повідомленні.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування «Схід» зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

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Використання іранських дронів Росією у війні з Україною

Нагадаємо, що РФ отримала 1700 дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed-136". Втім, Москва замовила нові партії, інформують у розвідці. Проте, Тегеран постачання не вперше заперечує. Власне, і Кремль також.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не довіряє Тегерану. За його словами, причина - не лише співпраця з агресоркою Росією, а й ситуація з літаком МАУ, який "випадково" збила іранська ракета 2020-го.

Своєю чергою, ЗМІ повідомляють, що Ізраїль 21 жовтня завдав ракетного удару по місцю, де збирали іранські безпілотники. Крім того, в Сирії на території аеропорту Дімас зберігалися іранські боєприпаси та зброя.

Ізраїль надасть Україні дані про іранські дрони