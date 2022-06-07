Українські військові знищили 26 росіян та 10 одиниць ворожої техніки: яка ситуація на півдні

Українські військові продовжують боротися з окупантами.
Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.
Під час виконання вогневих завдань українські ракетно-артилерійські підрозділи разом з авіацією знищили 26 росіян та 10 одиниць ворожої техніки, серед яких танк та ще 6 одиниць броньованої техніки, 2 автомобілі і гаубиця.
Корабельне угруповання в Чорному морі продовжує тримати напоготові 2 надводних та 1 підводний носій крилатих ракет. Також в готовності до дій 1 великий десантний корабель.
Раніше в Офісі президента заявили, що Росія сама має пройти через демілітаризацію та денацифікацію.
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