Українські військові знищили 8 танків та відбили 14 атак ворога: тривають бої 

Відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Про це інформує Угруповання Об'єднаних сил у повідомленні у Facebook.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли близько 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 40 цивільних об’єктів з них: 31 житловий будинок, санаторій, спортивний комплекс, гуртожиток технікуму, офіс ощадбанку, райвідділ освіти, транспортне підприємство, газопровід. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 8 мирних мешканців, ще 9 отримали поранення. Наразі тривають рятувально-пошукові роботи.

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Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили 14 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої.

Відважні воїни завдають російським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків; 14 одиниць бойової броньованої техніки; 6 одиниць автомобільної техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!Разом переможемо!" Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у суді допитали росіян, які із "Граду" обстрілювали Харківщину.

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