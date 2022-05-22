Українські військові знищили артилерійську установку окупантів завдяки сюжету російського каналу

Російські пропагандисти показали сюжет про роботу розрахунку самохідного міномета по Сєвєродонецьку. Встановивши точну позицію, українські бійці змогли її знищити.

Російська техніка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Також читайте За добу російські окупанти на Донеччині вбили щонайменше 7 цивільних

“Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили ворожу техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст та обстрілювала Сєвєродонецьк.Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Хизувалися, а тепер і в пакети зібрати нічого”, - написав Гайдай.

Раніше стало відомо, що завдяки злагодженим діям із партизанами, українські стрільці знищили кілька артилерійських систем російської армії.

Напередодні українські повітряні сили знищили три крилаті ракети та два "Солнцепеки" ворога.

Звідси окупанти розстрілювали два міста: репортаж ТСН із місця, де був штаб рашистів