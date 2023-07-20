Українські військові знищили батальйон окупантів "Алга": терорист Гіркін розповів, як це було

Терорист Ігор Стрелков-Гіркін розповів, як українські військові зниши татарський батальйон “Алга” під Вугледаром.

Про це повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський.

За словами Стрелкова, татари навіть не встигли розпочати бій. Їх вишикували для якогось мітингу, після чого вони потрапили під вогонь артилерії ЗСУ та були знищені.

“Ось так Москва і знищує малі народи Росії у цій безглуздій м'ясорубці. Не розумію, чому взагалі татари погоджуються в цьому брати участь та вмирати за ідеї російських нацистів”, - прокоментував Денис Казанський.

Нагадаємо, що у Криму другий день гримлять вибухи на складі боєприпасів.

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