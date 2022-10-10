Українські військові знищили чотири десятки росіян та два "Гради" на півдні

Українські воїни відправили на той світ 44 росіяни.
Українською авіацією нанесено 9 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань на півдні України.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють 44 росіяни, дві реактивні системи залпового вогню «Град», 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120 калібру.
Пошкоджено два танки, дві бронемашини, самохідна гаубиця «Мста-С».
Ситуація на півдні України
Нагадаємо, що окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій. ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українських наступальних дій.
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