Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські військові знищили чотири десятки росіян та два "Гради" на півдні

Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські військові знищили чотири десятки росіян та два "Гради" на півдні

Фото: facebook.com/Сухопутні війська України

Українські воїни відправили на той світ 44 росіяни.

Українською авіацією нанесено 9 ударів по противнику, ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 246 вогневих завдань на півдні України. 

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Орієнтовні втрати противника за добу дорівнюють 44 росіяни, дві реактивні системи залпового вогню «Град», 4 танки, 10 одиниць автобронетехніки, 4 міномети 120 калібру.

Пошкоджено два танки, дві бронемашини, самохідна гаубиця «Мста-С».

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, що окупанти на півдні частково відводять свої підрозділи в глиб окупованих територій. ворожі підрозділи зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стримані українських наступальних дій. 

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

Зеленський: Терор проти населення є відмовою Росії від переговорів

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
92
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація