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Українські воїни знищили два десятки російських військових та 4 танки: подробиці

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Українські воїни знищили два десятки російських військових та 4 танки: подробиці

Фото: usiter.com

Українські військові продовжують боротися за свою землю. 

Українські ракетно-артилерійські підрозділи за добу позбавили противника 21 росіянина, 1 зенітної та 1 самохідної артилерійської установки, 4 танків Т-72, 4 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки, 3 БПЛА, 3 польових пунктів боєприпасів, а також 2 швидкісних десантних катерів, що були приховані рашистами в Дніпро-Бузькому лимані в готовності до відпрацювання диверсійної-розвідувальних дій. Не сталося.

Про це інформує оперативне командування "Південь". 

Знов важкою ствольною артилерією типу «Піон» та реактивною системою залпового вогню «Ураган» був обстріляний Миколаїв. По житлових кварталах хаотично гатили 203 мм снаряди, а касетні – трощили промислову інфраструктуру. Одна людина загинула, щонайменше троє отримали поранення.

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