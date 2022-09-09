Українські військові знищили два склади боєприпасів і поромну переправу в Новій Каховці

Українською авіацією нанесено 6, а ракетно-артилерійськими підрозділами 265 влучних уражень.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
Зокрема ударів завдано по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.
Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.
Втрати ворога за бойовий день складають 59 росіян, три реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них, дві самохідні гармати артилерії «Піон», самохідна гаубиця «Мста-С», три самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та шість одиниць автобронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.
Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, як Збройним силам вдається досягати успіхів на Харківщини. Відомо, що станом на 8 вересня Україна деокупувала 20 населених пунктів у Харківській області.
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