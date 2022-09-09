Українські військові знищили два склади боєприпасів і поромну переправу в Новій Каховці

Про це інформує оперативне командування «Південь».

Зокрема ударів завдано по реактивних системах залпового вогню, районам зосередження озброєння та техніки, понтонним переправам в районі Нової Каховки.

Мости продовжують перебувати під щільним вогневим контролем без можливості ремонту та використання.

Також читайте Вороже угруповання сил в Чорному морі складає 19 кораблів та катерів: будьте обережними

Втрати ворога за бойовий день складають 59 росіян, три реактивні системи залпового вогню «Ураган» і транспортно-зарядна машина для них, дві самохідні гармати артилерії «Піон», самохідна гаубиця «Мста-С», три самохідні артилерійсько-мінометні установки, танк Т-72 та шість одиниць автобронетехніки. Також знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі та поромна переправа в Новій Каховці.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко пояснив, як Збройним силам вдається досягати успіхів на Харківщини. Відомо, що станом на 8 вересня Україна деокупувала 20 населених пунктів у Харківській області.

Читайте також:

Зеленський: Звільнили вже десятки населених пунктів