Українські військові знищили майже три десятки росіян та Т-62 на півдні

Українські військові знищили майже три десятки росіян та Т-62 на півдні

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами та авіацією в рамках виконання вогневих завдань здійснено 4 повітряних атаки.

Про це інформує оперативне командування «Південь» у повідомленні у Facebook.

Трійкою гелікоптерів - по скупченню ворога в Херсонському районі, штурмовиками – по скупченню живої ворожої сили та техніки в районі Давидова Броду та Снігурівки, а винищувачем - по складу боєприпасів в Білозірській громаді Херсонщини.

Загальні втрати противника наразі підтверджено в кількості 28 росіян, одного танку Т-62, радіолокаційної станції, паливозаправника та іншої автомобільної техніки.

Остаточні втрати – уточнюються.

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