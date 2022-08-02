Українські військові знищили над Миколаївщиною чотири ворожі ракети. Пуски ракет окупанти вели зі стратегічних ракетоносців-бомбардувальників.

Над Миколаївщиною ввечері 2 серпня українські військові знищили чотири крилаті ракети типу Х-101 та Х-555.

Про це повідомили в пресслужбі повітряного командування “Південь”.

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Як стало відомо, ракети окупанти запустили з російських стратегічних ракетоносців-бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160 із північної частини Каспійського моря.

В небі над Миколаївщиною їх сбили близько 17:30.

“Дотримуйтесь норм безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну тривогу”, - вкотре нагадали в повітряному командуванні “Південь”.

Нагадаємо, що на Вінниччині ППО збила дві ворожі ракети.

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