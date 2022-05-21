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Українські військові знищили п'ять повітряних цілей та 20 броньовиків російських окупантів

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Українські військові знищили п'ять повітряних цілей та 20 броньовиків російських окупантів

Фото: 128 бригада ЗСУ

Українські винищувачі патрулюють повітряний простір на підконтрольній Збройним Силам території.

20 травня російські військові продовжили завдавати ракетних ударів, намагаючись уразити транспортні розв’язки та об’єкти критичної інфраструктури України.

Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook. 

Українські винищувачі патрулюють повітряний простір на підконтрольній Збройним Силам території, а ударна авіація Повітряних Сил в черговий раз завдала ударів по скупченню техніки, живій силі та інших об’єктах ворога. В результаті авіаударів знищено щонайменше 20 бойових броньованих машин.

Протиповітряна оборона Сухопутних військ уразила два безпілотних літальних апарати: «Орлан-10» та «Зала».
Ще один БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10» та одну крилату ракету знищили підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України.

Також уражено одну ціль невстановленого типу (імовірно ворожий вертоліт, інформація уточнюється).

Загалом за добу уражено 5 повітряних цілей:

  •  3 БпЛА (ОТР);
  • 1 крилата ракета;
  • 1 невстановлена ціль. 

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