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Українські військові знищили пункт управління 49 Загальновійськовою армією РФ

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Українські військові знищили пункт управління 49 Загальновійськовою армією РФ

Прес-служба МВС України

Українські військові 22 квітня розтрощили пункт управління 49 Загальновіськовою армією РФ.

Розташований він був недалеко від лінії бойового зіткнення у Херсонскій області.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони.

“Результат ураження — ППУ 49А знищено, два генерали окупантів ліквідовано, один - важкопоранений, у критичному стані евакуйований. Персональні дані уточнюються. Воєнна розвідка продовжує пошук важливих цілей для завдання максимальної шкоди окупантам на нашій Українській землі”, - наголосили у пресслужбі Головного управління розвідки.

Нагадаємо, що російські окупанти в Рубіжному викрали та кілька днів ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали діти.

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