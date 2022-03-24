Українські військові знищили російський літак-винищувач, безпілотник та 4 крилаті ракети

Російський бомбардувальник Су-34 було знищено у Харківській області.

Російські окупанти 24 березня зменшили авіаційну активність у повітряному просторі України, натомість нарощують присутність безпілотників оперативно-тактичного рівня та інших для ведення повітряної розвідки.

Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Також читайте Українські військові вдесяте вдарили по позиціях російських військ у Чорнобаївці (відео)

"Один БПЛА оперативно-тактичного рівня нині уражено зенітними ракетами. Крім того, зенітні ракетні війська Повітряних сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети", – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах наголосили, що українська авіація продовжує патрулювання повітряного простору, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація діє по наземних цілях: колонах бронетехніки, логістичних центрах та скупченнях російських військ.

Нагадаємо, російські війська завдали артилерійського удару по логістичних складах та нафтобазі у Василькові Київської області. Через це у столиці виникло сильне задимлення.

ТСН.ua