Українські військові знищили штаб ворога на Херсонщині: понад 30 окупантів вирушили на "концерт до Кобзона"

Українською авіацією двічі завдано удару по скупченню техніки противника в Бериславському і Херсонському районах.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

Ракетними та артилерійськими підрозділами виконано 34 вогневих завдання по районах зосередження живої сили та техніки ворога.

Підтверджені втрати ворога складають 25 росіян, три самохідні крупнокаліберні гаубиці “Мста-С”, шість одиниць автотехніки. Знищено склад ворожих боєприпасів в Каховському районі.

У результаті точних ударів Сил оборони по штабу російських окупаційних військ у населеному пункті Червоний Маяк Херсонської області понад 30 окупантів загинуло, знищено два танки та чотири вантажівки.

Звільнення Херсона від російських військових

Президент України Володимир Зеленський назвав цей день історичним. І наголосив, що Україна завжди повертає своє.

Окупанти під час виходу з Херсона підірвали там телевежу, приміщення телеканалу “Суспільне” та центри радіозв'язку й телемовлення. А вранці був зруйнований Антонівський міст.

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