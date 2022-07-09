Українські військові знищили танкову роту російських окупантів: відео

Українські захисники знищують все більше і більше росйських окупантів.

Нещодавно Збройні сили знищили цілу танкову роту російських окупантів. Сталося це завдяки героїчним діям десантників.

Відео опублікували на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Окупантів країни-агресорки знищили, коли ворожа танкова рота наступала на укарїнськ позиції. Втім, плани росіянам не вдалося реалізувати. Українські десантники ефективно знищили дев'ять ворожих танків.

Зазначається, що артилерійські та інженерні підрозділи Десантно-штурмових військ ЗСУ працювали спільно та злагоджено. Як наслідок, російські окупанти залишились без танкової роти.

Як повідомлялося, станом на 9 липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять понад 37 200 тис. осіб. Дані уточнюються. Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Краматорському напрямку.

Читайте також: