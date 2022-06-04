Українські військові знищили техніку окупантів у Луганській області та зняли це на відео: деталі бою

Українські військові знищили техніку окупантів у Луганській області та зняли це на відео: деталі бою

Українські прикордонники з позивними "Мускат", "Джоні", "Троянда" разом з керівником з позивним "Рубіж" нещодавно захистили село в Луганській області, яке намагалися зайняти окупанти, а також завдали загарбникам втрат.

Так, вступивши в бій з російськими військами, українські захисники знищили два ворожих танки, бойову машину піхоти та живу силу.

Про це повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби України 4 червня, а також описали подробиці бою.

Так, "Мускат" на передовій позиції завчасно виявив рух ворожої техніки, зайняв оборону та попередив побратимів. "Троянда" підбив перший танк окупантів пострілом з протитанкового ракетного комплексу, після чого ворожа бронетехніка та піхота відкрили вогонь та почали розгортатися для атаки.

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Наступний російський танк, який вирвався вперед, зупинив "Джоні", пошкодивши пострілом з ручного гранатомета його гусеницю. Добив ворожу техніку "Рубіж". Сучасна реактивна граната перетворила цю техніку та екіпаж на купу обгорілого брухту.

На допомогу прикордонникам підійшли побратими зі ЗСУ та вже спільними зусиллями продовжили бій з ворогом.

"Прикордонники встигли "поранити" і третій танк загарбників, екіпаж якого виявився розумнішим. Ворожа бойова машина, у якої горіла башта, почала швидко тікати, а за нею відступила решта техніки і піхота рашистів. Єдине, про що трішечки шкодують прикордонники, що у тому бою не вийшло затрофеїти російський танк", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Нагадаємо, українські військові на півдні збили російських розвідувально-ударний безпілотник "Форпост" вартістю 7 млн дол.

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