Українські військові знищили три російські літаки та один гелікоптер

Українські військові знищили три російські літаки та один гелікоптер

Росія завдала масованого ракетного удару по території України на кількох напрямках.

Протягом п'ятниці, 25 березня, російська армія масовано обстрілювала ракетами територію України на кількох напрямках.

"Тільки по території Командування Повітряних Сил Збройних Сил України було випущено шість крилатих ракет. Частину із них збила наша протиповітряна оборона, а частина таки вразила цілі. Є певні руйнування. Пожежу швидко локалізували, завали розбирають рятувальники ДСНС. Уточнюється тип ракет, завдані інфраструктурі збитки та наявність постраждалих", - повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Також читайте Трофеї війни: у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї

Водночас 25 березня було знищено три російські літаки, три БПЛА типу "Орлан-10" на Донбасі, один гелікоптер на стоянці і щонайменше п’ять ракет російських окупантів.

"Успішно відпрацювала ударна авіація Повітряних Сил, яка, під прикриттям винищувачів, завдала ракетно-бомбових ударів по колонах техніки, скупченню військ та логістиці ворога", - ідеться в повідомленні.

ТСН.ua

Нагадаємо:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.