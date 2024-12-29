Українські військові знищили військово-морську логістику РФ у окупованому Криму

Військово-морська логістика Росії у тимчасово окупованому Криму фактично знищена, що значно ускладнило операції РФ у регіоні.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив в етері телемарафону у неділю, 29 грудня.

"Кількісний показник є важливим, але більш вагомим є якісний. Не йдеться лише про кораблі, які РФ втратила, а про важливі етапи, які тепер вважаються пройденими. Одним з таких етапів є те, що росіяни покинули Крим у сенсі Чорноморського флоту РФ", — зазначив Плетенчук.

Він також підкреслив, що Азовське море фактично звільнене від російських бойових одиниць, що ускладнює діяльність ворога в регіоні.

Нагадаємо, британська розвідка назвала серйозну проблему для військової логістики окупантів. Диверсії на російській залізниці з боку антивоєнних активістів та підпілля продовжують бути серйозною проблемою для Кремля.

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