Українські військові знищують повітряний флот РФ та завдають авіаударів по колонах техніки: деталі

Українські військові знищують повітряний флот РФ та завдають авіаударів по колонах техніки: деталі

Українські захисники чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах.

Повітряні Сили ЗСУ за поточну добу, 1 березня, збили вертоліт та літак окупантів.

Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.

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Силами протиповітряної оборони виду, а саме зенітним ракетним підрозділом, 1 березня знищено один вертоліт та один літак окупантів.

Екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м повітряних сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.

"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах", - сказано в повідомленні.