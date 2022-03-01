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Українські військові знищують повітряний флот РФ та завдають авіаударів по колонах техніки: деталі

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Українські військові знищують повітряний флот РФ та завдають авіаударів по колонах техніки: деталі

Командування Повітряних Сил ЗСУ

Українські захисники чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах.

Повітряні Сили ЗСУ за поточну добу, 1 березня, збили вертоліт та літак окупантів.

Про це інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.

Силами протиповітряної оборони виду, а саме зенітним ракетним підрозділом, 1 березня знищено один вертоліт та один літак окупантів. 

Екіпажі штурмовиків Су-25 та бомбардувальники Су-24м повітряних сил ЗС України спільно нанесли чотири авіаудари по колонах танків, броньованої техніці противника та інших цілях.

"Повітряні Сили чинять опір окупантам у всіх авіаційних гарнізонах", - сказано в повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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