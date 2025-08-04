Ворог втратив важливу зброю — де саме влучили українські сили

ЗРК С-300 / © wikipedia.org

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Сили оборони України 2 серпня завдали високоточного удару по російських військових об’єктах на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, результатом операції стало знищення зенітного ракетного комплексу С-300, що належав окупаційним військам. Цей комплекс ворог використовував для обстрілів на великі відстані, зокрема по українських позиціях і цивільній інфраструктурі.

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У Генштабі підкреслили, що втрата С-300 суттєво знижує бойові можливості російських військ у регіоні. Подібні удари, зазначають у ЗСУ, демонструють здатність українських підрозділів виявляти й точно вражати критично важливі об’єкти навіть на тимчасово окупованих територіях.

Українські військові продовжують системне знищення ключових елементів бойового потенціалу Росії, що послаблює її здатність утримувати захоплені території, зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, дрони СБУ атакували військову авіабазу “Саки” в тимчасово окупованому Криму. Знищено багатоцільовий винищувач Су-30СМ.

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