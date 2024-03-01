Українські військові зупинили окупантів на Авдіївському напрямку - офіцер ЗСУ

Українські військові зупинили окупантів на Авдіївському напрямку. Серед особового складу РФ - великі втрати.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

За його словами, українські військові зупинили окупантів, які просувалися після захоплення Авдіївки “на ейфорії”. Серед особового складу росіян - великі втрати. Цей тиждень військові РФ активно проводили обстріли, штурмові дії - за добу фіксували від 15 до 20 штурмів.

“Сьогодні за ніч - лише одна штурмова дія. Знешкоджено було за ніч близько 15 окупантів. Цілий день вчора ми слухали їхні перехоплення - "картинка маслом", як кажуть. У перехопленнях було, що так звані "штурмовики", які йшли вбік наших позицій, десь зникали, не доходили до бойового зіткнення. Їх шукали загороджувальні загони - то одного, то двох. Це говорить про те, що Кремль використовує як за часів Другої світової війни загороджувальні загони. По-друге - розуміють, що на них чекає тут, ті, хто наступають”, - розповів Сергій Цехоцький.

Нагадаємо, що захоплення Авдіївки - початок нової наступальної кампанії російських окупантів.

Читайте також: