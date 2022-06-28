Українські військові зупинили ворожий штурм на півночі Донецької області, окупанти відійшли - Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну ситуацію на Слов’янському напрямку.
На Донеччині російські окупаційні війська намагалися піти у наступ поблизу сіл Долина та Мазанівка.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли", - йдеться у повідомленні.
Артилерійські обстріли з боку ворога фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.
Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають два російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу ”Калібр” з сумарним залпом до 16 ракет.
Читайте також:
- "Рапорти всі як один почали писати": у РФ звільняються силовики через страх потрапити на війну в Україну - розвідка
- Катували, а потім розстріляли: СБУ оприлюднила фото росіян, які віддали наказ вбити цивільних на Київщині
- Український гвардієць пригадав, як із гранатомета знищив окупантів та їхнє авто в Донецькій області (фото)