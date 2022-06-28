Українські військові зупинили ворожий штурм на півночі Донецької області, окупанти відійшли - Генштаб

У Генштабі ЗСУ повідомили оперативну ситуацію на Слов’янському напрямку.

На Донеччині російські окупаційні війська намагалися піти у наступ поблизу сіл Долина та Мазанівка.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Слов’янському напрямку наші війська зупинили ворожий штурм в напрямках сіл Долина та Мазанівка. Загарбники відійшли", - йдеться у повідомленні.

Артилерійські обстріли з боку ворога фіксувалися в районах населених пунктів Адамівка, Краснопілля, Долина, Дібровне, Барвінкове, Мазанівка, Богородичне, Грушуваха, Курулька та Велика Комишуваха. Ворожі БпЛА діяли в районі села Дібровне.

Нагадаємо, що в акваторії Чорного моря станом на зараз перебувають два російські кораблі, які несуть крилаті ракети морського базування типу ”Калібр” з сумарним залпом до 16 ракет.