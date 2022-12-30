Українські військові звільнили селище на напрямку Сватове-Кремінна та показали ексклюзивні кадри штурму росіян

Російські військові під час спецоперації зазнали втрат у техніці та особовому складі, частину з них взято в полон.

У п'ятницю, 30 грудня, спецпідрозділ Kraken повідомив про звільнення селища Новоселівське Сватівського району, що на Луганщині. Селище уже - під контролем українських військових.

Про це поінформував спецрозділ Kraken у Telegram-каналі та опублікував відео штруму селища.

Зауважимо, що офіційного підтвердження від Генерального штабу наразі немає. Втім, у вечірньому відеозверненні 30 грудня український президент Володимир Зеленський повідомив про просування ЗСУ.

"Силами штурмових груп підрозділу, при підтримці артилерії та важкої техніки спецпідрозділу KRAKEN та сил 92 ОМБ було здійснено вогневий наліт на окуповане селище Новоселівське Луганської області. В ході штурму ворога було вибито з населеного пункту, противник зазнав втрат у техніці та особовому складі, частину окупантів було взято в полон", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, військовий експерт назвав чотири великих міста, які найближчим часом можуть бути деокуповані від російських військових.

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