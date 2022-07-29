Українські волонтери потай зібрали гроші і закупили "Байрактари", які вже успішно працюють проти ворога

"Байрактари" від волонтерів - ударні подарунки отримала наша розвідка і вже ефективно воює ними на фронті.

Ефективність безпілотних «Байрактарів» наші військові демонстрували під час звільнення острова Зміїний та при контратаках на Півдні. Саме вони відіграють неостанню роль під час викурювання з нашої землі окупанта, йдеться в ТСН.

Працють «Байрактари» і на багатьох інших напрямках, про які нині не можна говорити. Як і не можна було донедавна розповідати і про цю успішну закупівлю - три комплекси беспілотників стали волонтерам у 16,5 мільйона доларів, і це перший випадок, коли ударні дрони, виробник продав не державі, а благодійному фонду.

«Ми не збирали публічно коштів, угода була таємною… Тому що, якщо ви хочете серйозно займатися товарами військового призначення, цей ринок працює -любить тишу», - каже директор фонду «Повернись живим» Тарас Чмут.

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Щоправда місяць тому, коли інші волонтери на чолі із Сергієм Притулою оголосили збирання на «Байрактари», то українці швидко відреагували. 600 мільйонів гривень на чотири турецькі "ударні пташки" люди зібрали за лічені дні. Виробник вразився такою "єдністю" українців і пообіцяв подарувати «Байрактари» безкоштовно. А поки - їх переправляють до України, дрони від таємної оборудки вже працюють на фронті.

«Коли обстановка змінюється щохвилини - є необхідність для швидкого та влучного враження стратегічних цілей противника... Ми отримали комплекс «Байрактар». Головне управління розвідки має всю необхідну інфрастуктуру та персонал для успішного виконання завдань за призначенням», - кажуть розвідники.

В успішності виконання завдань за допомогою «Байрктарів» ніхто і не сумнівається. І хто зна, де цього разу підгорить у окупантів: у Чорнобаївці, чи може на Кримськькому мосту.

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