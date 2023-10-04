Українські воїни мають успіхи на Мелітопольському напрямку: у ЗСУ розкрили деталі

Українські військові просуваються на Мелітопольському напрямку, крім того, активно працює артилерія.

Про це розповів боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в етері телеканалу "Еспресо".

"Наша артилерія дуже потужно працює на Мелітопольському напрямку. Крайні два дні дуже гарно відпрацювали по окупаційних військах. Особливо це стосується скупчення ворожих військ та їхніх логістичних шляхів. Наша піхота теж працює", - розповів він.

Також, за словами військового, росіяни покинули ряд позицій, через що утворилась сіра зона.

"Зараз вони пробують ходити в контратаки, щоб повернути втрачені позиції", - розповів Денисов.

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Тим часом на напрямку триває контрбатарейна боротьба.

"Росіяни проводять ротації. Підвозять на позиції мобілізованих.Якщо загально говорити про ситуацію на Мелітопольському напрямку, то це робота артилерії з обох сторін. Також постійна робота авіації окупантів. Наразі в нас є просування, яке викликано необхідністю стабілізувати лінію фронту", - додав він.

Нагадаємо, Збройні сили України продовжують свій наступ біля села Роботине Запорізької області. Вони просунулися там на відстань до 600 метрів.

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