Українські воїни на південному фронті спалили ворожі танки та взяли полонених - ОК "Південь"

Під час наступальних дій на півдні України бійці ЗСУ знищили ворожу бронетехніку та захопили у полон двох окупантів.

У четвер, 18 серпня, під час наступу на південному напрямку підрозділи Збройних сил України вступили у бій з російськими окупантами, знищили ворожу бронетехніку та взяли полонених.

Про це повідомили в оперативному командуванні "Південь".

У повідомленні йдеться, що підрозділи ЗСУ двічі проводили наступальні дії з метою визволення окупованих населених пунктів.

“Під час однієї з атак зустрілися із двома десантно-штурмовими підрозділами. В ході зустрічного бою, противнику нанесено вогневе ураження, внаслідок якого він був змушений з втратами танків, броньованої техніки та особового складу відійти на вихідні позиції. Обмінний фонд поповнено двома полоненими окупантами”, - повідомили в ОК “Південь”.

У відповідь росіяни спробували силами механізованого відділення штурмувати в напрямку Олександрівка – Станіслав, але були змушені відійти з втратами.

Авіація ворога сім разів атакувала українські позиції та населені пункти вздовж лінії зіткнення. "Без наших втрат", – повідомляють військові.

Українські військові льотчики завдали чотирьох ударів по скупченню ворожої живої сили, озброєння та техніки у Баштанському та Бериславському районах.

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань, зокрема по Каховському мосту.

За добу на південному напрямку підтверджені втрати російських окупантів склали:

73 військових;

3 танки;

4 пускові установки;

1 радіолокаційна станція до ЗРК С-300;

5 одиниць броньованої та автомобільної техніки;

1 склад боєприпасів.

Нагадаємо, на півдні України правобережне угруповання російських окупаційних військ фактично перебуває у вогневому мішку.

Читайте також: